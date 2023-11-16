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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков: «Мостовой мог бы заиграть во Франции»

16 Ноября 2023 • 14:04 Комментировать

Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался относительно шансов полузащитника «сине-бело-голубых» Андрея Мостового заиграть в европейском чемпионате.

«Мостовой - перспективный футболист. Он мог бы заиграть во Франции. Тот же Головин достойно себя проявляет в «Монако». У Мостового есть все возможности, чтобы уехать во Францию», - поделился мнением Горшков в интервью «РБ Спорту».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 26-летний хавбек забил один гол в восьми играх. Андрей связан контрактными обязательствами с петербургским клубом до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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Зенит Александр Горшков Андрей Мостовой ещё теги
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