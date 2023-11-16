Божович назвал клуб, которому желает победы в РПЛ

Экс-главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» как всегда наверху, не могу сказать, что качество игры сохранили, но будут биться за чемпионство. «Краснодар» лидирует, ему трудно будет стать чемпионом, но надеюсь, они это сделают», - рассказал специалист в интервью Metaratings.ru.

После первого круга чемпионата России «Краснодар» набрал 32 балла и лидирует в турнирной таблице. «Зенит» с отставанием в два балла находится на второй позиции. Топ-3 замыкают «Крылья Советов».