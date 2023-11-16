Экс-тренер «Спартака» Рианчо оценил шансы Карпина поработать в Испании

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо, поработавший в казанском «Рубине» и московском «Спартаке», считает, что нынешний наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин мог бы трудоустроиться на Пиренеях.

«Карпин бы сейчас пригодился в Испании. В будущем у него есть все шансы работать в испанском чемпионате. Его там хорошо помнят», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что трудовое соглашение Карпина со сборной России рассчитано до конца июля следующего года.

В ближайшем товарищеском матче национальная команда встретится с Кубой. Поединок состоится в Волгограде 20 ноября.