Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Рианчо оценил шансы Карпина поработать в Испании

16 Ноября 2023 • 13:49 Комментировать

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо, поработавший в казанском «Рубине» и московском «Спартаке», считает, что нынешний наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин мог бы трудоустроиться на Пиренеях.

«Карпин бы сейчас пригодился в Испании. В будущем у него есть все шансы работать в испанском чемпионате. Его там хорошо помнят», - приводит слова специалиста Sport24.

Напомним, что трудовое соглашение Карпина со сборной России рассчитано до конца июля следующего года.

В ближайшем товарищеском матче национальная команда встретится с Кубой. Поединок состоится в Волгограде 20 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Рауль Рианчо ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
14:49 · Россия. Премьер-лига
Анастасия Волочкова выбрала двух самых сексуальных футболистов из России
14:48 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Тюкавин и Чалов смогли бы заиграть в средних европейских клубах»
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Волженкин покидает пост гендиректора «Балтики»
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев встал на защиту Березуцкого, которого Вяльбе назвала «козлом»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Есть опасность, что у Сперцяна пропадёт мотивация, если он не уйдёт в «Ювентус»
14:19 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» ведёт переговоры с «Зенитом» по возможному переходу Клаудиньо
14:14 · Россия. Премьер-лига
«Ювентус» купит Сперцяна, если не договорится с Берарди
14:04 · Россия. Премьер-лига
Горшков: «Мостовой мог бы заиграть во Франции»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков: «Если «Краснодар» идёт первым, то пусть там продержится»
13:56 · Россия. Премьер-лига
Божович назвал клуб, которому желает победы в РПЛ
13:49 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Спартака» Рианчо оценил шансы Карпина поработать в Испании
13:48 · Россия. Премьер-лига
Глебов — о мотивации в РПЛ: «Выиграть медали и играть в тот футбол, который мы тренируем»
13:33 · Россия. Премьер-лига
Глебов — о желании уехать в Европу: «Хочется понюхать, что там творится, какой уровень футбола»
13:15 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Краснодар» — фаворит в борьбе за золото»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Балтики»: «Команда очень быстро начнёт подниматься в таблице, если будет забивать»
Все новости
Рекомендуем