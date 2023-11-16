Глебов — о мотивации в РПЛ: «Выиграть медали и играть в тот футбол, который мы тренируем»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о задачах своей команды в РПЛ.

Футболист отметил, что помимо завоевания медалей, ему хочется, чтобы в матчах было больше качественных отрезков. Также Глебов подчеркнул, что российским футболистам следует работать над физикой для того, чтобы не отставать от других сборных.

«Выиграть медали. Если брать шире — играть в тот футбол, который мы тренируем. В плане физики — больше работать. Потому что когда приезжаешь в сборную и играешь с Камеруном, понимаешь разницу в интенсивности», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков. Свой следующий матч южане проведут 26 ноября против «Пари НН». Начало — в 19:00 по московскому времени.