Глебов — о желании уехать в Европу: «Хочется понюхать, что там творится, какой уровень футбола»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением об отъезде российских футболистов в Европу.

«Почему мы хотим уехать? Понюхать, что там творится, какой там уровень, какой там футбол. В этом нет ничего плохого», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Также футболист отметил, что видит только положительный момент в отъезде бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр».

В текущем сезоне 24-летний Глебов провёл за «Ростов» 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Действующий контракт полузащитника с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.