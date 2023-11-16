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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Балтики»: «Команда очень быстро начнёт подниматься в таблице, если будет забивать»

16 Ноября 2023 • 13:06 Комментировать

Кирилл Волженкин, занимающий пост генерального директора калининградской «Балтики», рассказал, в чем нужно прибавить команде Сергея Игнашевича.

«Прибавить нужно в реализации голевых моментов. Если мы начнем забивать то, что создаем из игры в игру, «Балтика» очень быстро начнёт подниматься в турнирной таблице», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

После первого круга чемпионата России подопечные Игнашевича набрали 12 баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги калининградский коллектив встретится со столичным «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Кирилл Волженкин
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