Гендиректор «Балтики»: «Команда очень быстро начнёт подниматься в таблице, если будет забивать»

Кирилл Волженкин, занимающий пост генерального директора калининградской «Балтики», рассказал, в чем нужно прибавить команде Сергея Игнашевича.

«Прибавить нужно в реализации голевых моментов. Если мы начнем забивать то, что создаем из игры в игру, «Балтика» очень быстро начнёт подниматься в турнирной таблице», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

После первого круга чемпионата России подопечные Игнашевича набрали 12 баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. В следующем поединке Премьер-лиги калининградский коллектив встретится со столичным «Спартаком».