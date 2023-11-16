Кордоба: «Краснодар» хочет стать чемпионом России»

Лидер атакующей линии «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что намерен стать чемпионом вместе с «быками».

«Я сконцентрирован на своей команде. Меня интересует только то, как играем мы. Хотим выиграть чемпионат. Важно провести хорошо оставшиеся матчи до ухода на зимнюю паузу», - приводит слова колумбийского бомбардира Metaratings.ru.

По итогам первого круга Российской премьер-лиги краснодарский коллектив набрал 32 балла и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают ближайшего преследователя на два очка. Следующий матч в РПЛ «быки» сыграют против «Урала».