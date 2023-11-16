Рыжиков: «Зенит» нельзя списывать со счетов, у Семака всё получится»

Экс-голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков поделился мнением о перспективах петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«По результату «Зенит» сдал после прошлого сезона, но всё равно набирает очки и близок к «Краснодару». Думаю, у Семака всё получится. «Зенит» нельзя списывать со счетов», - приводятся слова Рыжикова на страницах «Чемпионата».

После первого круга чемпионата России петербургский клуб набрал 30 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на два пункта. Топ-3 замыкают «Крылья Советов».