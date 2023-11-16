Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что в текущем сезоне РПЛ нет команд, которые заведомо вылетят в Первую лигу.

«Радует, что в этом сезоне нет таких команд суперпровальных, как в прошлом сезоне. Были «Химки», «Торпедо», которые за семь туров до конца чемпионата вылетели и были сладкими булками для остальных команд. В этом сезоне 15 туров прошло, и нет такого явного аутсайдера, про которого можно сказать, что всё, команда вылетела. До последнего тура будет бойня», — сказал Дьяков.

После 15 туров чемпионата России турнирную таблицу замыкает «Сочи» с 10 очками, на 15 месте идёт «Ахмат» с 12, столько же очков у «Балтики», которая расположилась на 14-й строчке, и «Оренбург» с 13 очками идёт на 13-м месте.