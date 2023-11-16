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Селюк: «Слуцкий пользуется Дзюбой и зарабатывает на этом» эксклюзив

16 Ноября 2023 • 13:50 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Известный российский агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о дружбе форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы и Леонида Слуцкого.

«Я сам был сторонником, чтобы «Локомотив» подписал Дзюбу. Ещё весной я говорил, что любая команда, которая его подпишет, вытянет лотерейный билет. Дзюба был супермотивирован, чтобы всем показать и доказать, что он хороший футболист. Он забил, он показал, он доказал и всё. Что дальше?

Есть ещё Дзюба в раздевалке, есть определённый момент, когда он сможет смотивировать, подсказать. Но тот футболист, который был весной, мы его не видим, потому что у игрока наступает определённый возраст, и он должен более внимательно относиться к своему физическому состоянию. Дзюбу направление шоу-бизнеса выбивает из спортивной составляющей, я про дружбу со Слуцким. Они считают, что они дружат, но если бы Слуцкий, тем более он был тренером, был настоящим другом, он бы, наоборот, Дзюбе сказал: «Артём, ты, наоборот, сконцентрируйся на футболе, ты ведь можешь годик-другой поиграть». А Слуцкий такой друг, что подтягивает Дзюбу, потому что футболист ему и даёт этот рейтинг! Слуцкий, пользуясь Дзюбой, притягивает рейтинги, и Артём даёт возможность ему зарабатывать», — сказал Селюк.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Леонид Слуцкий Дмитрий Селюк Артём Дзюба РПЛ ещё теги

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