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Семак: «Ренан - очень серьёзный актив «Зенита»

16 Ноября 2023 • 12:12 Комментировать

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался относительно будущего в команде бразильского защитника Роберта Ренана.

«Ренан - очень серьезный актив клуба, молодой игрок. Ему нужно время на адаптацию. Если будут предложения, опять же те, что устроят клуб и игрока, мы их будем рассматривать», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Роберт пополнил состав петербургского клуба в январе нынешнего года. Трудовое соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2028 года, а его трансферный ценник – девять миллионов евро.

В текущем сезоне Ренан провел восемь матчей без голевых действий.

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Зенит Сергей Семак Роберт Ренан ещё теги
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