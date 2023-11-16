Семак: «Ренан - очень серьёзный актив «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался относительно будущего в команде бразильского защитника Роберта Ренана.

«Ренан - очень серьезный актив клуба, молодой игрок. Ему нужно время на адаптацию. Если будут предложения, опять же те, что устроят клуб и игрока, мы их будем рассматривать», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Роберт пополнил состав петербургского клуба в январе нынешнего года. Трудовое соглашение футболиста с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2028 года, а его трансферный ценник – девять миллионов евро.

В текущем сезоне Ренан провел восемь матчей без голевых действий.