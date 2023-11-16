Семак: «Я не в курсе предложений, которые поступали Андрею Мостовому»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова своего подопечного Андрея Мостового о том, что он имел возможность продолжить карьеру во Франции.

«Я не в курсе предложений, которые поступали Андрею Мостовому, но я не удивлён — он очень хороший и перспективный футболист», — цитирует Семака «Чемпионат».

Ранее Мостовой сообщал, что минувшим летом ему поступало предложение от французского клуба, однако он остался в «Зените», поскольку у потенциального покупателя не было возможности его приобрести.

В текущем сезоне 26-летний футболист провёл за «Зенит» 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.