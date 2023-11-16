Семак ответил, хочет ли возглавить иностранный клуб

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, если ли у него амбиции попробовать свои силы в иностранном клубе.

«Хотел бы когда-то возглавить иностранный клуб? Я так далеко не строю планы. ЛЧ - приличный бонус за победу в РПЛ. Всем хочется там играть. Но сейчас наша основная работа - чемпионат России», - поведал российский специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Семак занимает пост главного тренера «сине-бело-голубых» с 2018 года. При нем команда пять раз подряд становилась чемпионом страны.

После 15 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Зенит» занимает второе место.