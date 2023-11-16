Семак ответил, хочет ли возглавить иностранный клуб

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, если ли у него амбиции попробовать свои силы в иностранном клубе.
«Хотел бы когда-то возглавить иностранный клуб? Я так далеко не строю планы. ЛЧ - приличный бонус за победу в РПЛ. Всем хочется там играть. Но сейчас наша основная работа - чемпионат России», - поведал российский специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
Семак занимает пост главного тренера «сине-бело-голубых» с 2018 года. При нем команда пять раз подряд становилась чемпионом страны.
После 15 туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Зенит» занимает второе место.
четыре раза проваливалась в еврокубках .
13/14 16.000
14/15 17.000
15/16 19.000
16/17 12.000
17/18 14.000
И вот пришел Семак
18/19 10.000
19/20 9.000
20/21 5.000
21/22 8.000
2. хотеть -то он хочет ,но кто ему даст
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