Семак оценил выступление «Зенита» в первом круге РПЛ

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался касательно выступления своей команды в первом круге Российской премьер-лиги.

«В первом круге выступили не ниже уровня, который задали в последние годы. Хотелось лучше, но не получилось. Все оставшиеся игры - сложные. Постараемся по максимуму набрать очков», - приводятся слова главного тренера на страницах «Чемпионата».

После 15 туров «сине-бело-голубые» набрали 30 баллов и занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Петербургский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на два пункта.