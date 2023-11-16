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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак оценил выступление «Зенита» в первом круге РПЛ

16 Ноября 2023 • 11:26 Комментировать

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался касательно выступления своей команды в первом круге Российской премьер-лиги.

«В первом круге выступили не ниже уровня, который задали в последние годы. Хотелось лучше, но не получилось. Все оставшиеся игры - сложные. Постараемся по максимуму набрать очков», - приводятся слова главного тренера на страницах «Чемпионата».

После 15 туров «сине-бело-голубые» набрали 30 баллов и занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Петербургский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на два пункта.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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