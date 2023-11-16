Михаил Кержаков отреагировал на увольнение брата из сербского «Спартака»

Страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал отставку своего брата Александра с поста главного тренера сербского «Спартака».

«Увольнение брата? Это часть тренерской жизни. Такое случается», - приводятся слова Михаила на страницах «Чемпионата».

Напомним, что Александр Кержаков был уволен с поста рулевого «Спартака» (Суботица) на этой неделе. Он проработал в этом клубе пять месяцев. Команда добыла всего одну победу в семи последних играх. «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии.

Ранее Кержаков работал тренером в «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и молодежной сборной России.