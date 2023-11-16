Игрок «Рубина» Безруков: «Было бы интересно прийти гостем на шоу к Дзюбе»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

Безруков назвал 35-летнего футболиста примером для остальных игроков в плане медийности, а также выразил желание прийти к нему на шоу.

«Это часть харизмы Дзюбы, участие в шоу ему вообще не мешает. Всё это даже помогает ему раскрепоститься.

Было бы интересно прийти гостем к ним, но для начала надо стать знаменитым футболистом», — приводит слова Безрукова РИА Новости.

В текущем сезоне 21-летний Безруков провёл за «Рубин» 11 матчей, в которых отметился одним забитым голом. После 15 туров РПЛ казанская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 22 набранных очка.