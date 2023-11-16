Лантратов отреагировал на новость о драке Дзюбы и Пиняева

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов прокомментировал новость о драке одноклубников Артёма Дзюбы и Сергея Пиняева.

«Драка между Дзюбой и Пиняевым? Я просто не представляю, что Дзюба и Пиняев будут противостоять друг другу чисто антропометрически. В «Локомотиве» драк и потасовок нет», - передает слова вратаря «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что стычка между Дзюбой и Пиняевым произошла в раздевалке после поединка против грозненского «Ахмата» (2:1).

После 15 туров Премьер-лиги «железнодорожники» набрали 24 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице.