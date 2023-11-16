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Мостовой: «Кузяев огромный молодец»

16 Ноября 2023 • 10:48 Комментировать
Нант
...
Гавр
26.11 17:00

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о переходе своего бывшего одноклубника Далера Кузяева во французский «Гавр».

Напомним, 30-летний Кузяев перешёл в клуб Лиги 1 минувшим летом на правах свободного агента. Мостовой похвалил полузащитника за то, что тот не побоялся осуществить свою мечту.

«Может быть, так, как Далер, поступил бы в России только он. Он огромный молодец. У него была мечта, всегда о ней говорил. В России он поднял все трофеи. Заработал», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В составе «Гавра» Кузяев успел провести 12 матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Далер Кузяев Андрей Мостовой ещё теги

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