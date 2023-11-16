Родолфо: «Болею за «Локомотив» и «Ахмат»

Экс-футболист московского «Локомотива» Родолфо рассказал, какие клубы поддерживает в Российской премьер-лиге.

«Болею за «Локомотив», «Ахмат». У «железнодорожников» результаты нестабильные: играют то хорошо, то не очень. В любом случае «Локо» - большой клуб. В следующем сезоне он поборется за чемпионство», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что бразилец защищал цвета «Локомотива» с 2007 по 2011 год.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 24 балла после семи туров. Подопечные Михаила Галактионова занимают седьмое место в турнирной таблице.