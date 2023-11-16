Рыжиков: «Победа над «Барселоной» - не лучший матч в моей карьере»

Экс-голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков заявил, что не считает победу над каталонской «Барселоной» лучшим поединком в своей карьере.

«Барселона»? Совершенно нет. Это лучший матч командной игры. А лучшей лично для меня была игра в Раменском с «Сатурном», когда мы выиграли 5:0», - рассказал Рыжиков в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Рыжиков за свою карьеру поиграл за «Рубин», «Анжи», «Томь», московский «Локомотив» и другие российские команды. В настоящий момент Сергей является тренером и работает в штабе подмосковных «Химок».