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Рахимов: «Рубин» в одной победе от третьего места? Об этом не думаю»

16 Ноября 2023 • 10:03 Комментировать
Рубин
...
Факел
26.11 16:30

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением о турнирном положении казанской команды после первого круга РПЛ.

Напомним, после 15 туров «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 22 набранных очка. От лидирующей тройки казанцы отстают всего на три балла.

«Рубин» в одной победе от третьего места? Об этом не думаю. Я прекрасно понимал, что мы наберём свои очки. Вначале было определённое невезение. Нам надо было усиливать состав, мы это сделали», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Свой следующий матч «Рубин» проведёт 26 ноября против «Факела». Эта игра состоится в Казани и начнётся она в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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