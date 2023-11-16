Рыжиков выбрал лучшего вратаря первого круга РПЛ - это не Акинфеев

Экс-голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, кого считает лучшим вратарем первого круга нынешнего розыгрыша РПЛ.

«Много сильных голкиперов. На первую строчку в этом сезоне можно поставить Сафонова - по качеству его игры и месту «Краснодара» в таблице», - приводятся слова Рыжикова на страницах «Чемпионата».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний Сафонов провел 15 поединков, в которых попустил десять мячей. В семи встречах он сохранил свои ворота на замке.

После первого круга чемпионата страны «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 2-очковым отрывом от второго места.