Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыжиков выбрал лучшего вратаря первого круга РПЛ - это не Акинфеев

16 Ноября 2023 • 09:17 Комментировать

Экс-голкипер казанского «Рубина» Сергей Рыжиков рассказал, кого считает лучшим вратарем первого круга нынешнего розыгрыша РПЛ.

«Много сильных голкиперов. На первую строчку в этом сезоне можно поставить Сафонова - по качеству его игры и месту «Краснодара» в таблице», - приводятся слова Рыжикова на страницах «Чемпионата».

В текущем розыгрыше Премьер-лиги 24-летний Сафонов провел 15 поединков, в которых попустил десять мячей. В семи встречах он сохранил свои ворота на замке.

После первого круга чемпионата страны «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 2-очковым отрывом от второго места.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Рыжиков Матвей Сафонов ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Ноября
11:26 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил выступление «Зенита» в первом круге РПЛ
11:21 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков отреагировал на увольнение брата из сербского «Спартака»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Безруков: «Было бы интересно прийти гостем на шоу к Дзюбе»
11:14 · Россия. Премьер-лига
Лантратов отреагировал на новость о драке Дзюбы и Пиняева
11:03 · Россия. Премьер-лига
Титов — о «Спартаке»: «Я бы оценил первый круг на четыре с минусом»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Кузяев огромный молодец»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Безруков: «Уход Карпина будет большой потерей для всего чемпионата России»
10:34 · Россия. Премьер-лига
Родолфо: «Болею за «Локомотив» и «Ахмат»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков: «Победа над «Барселоной» - не лучший матч в моей карьере»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Бессмертный: «У «Динамо» проблема, что мы с сильными играем хорошо, а с командами из низа таблицы теряем очки»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Рубин» в одной победе от третьего места? Об этом не думаю»
09:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза не верит в то, что нападающий «Динамо» Тюкавин зимой перейдёт в другой клуб
09:17 · Россия. Премьер-лига
Рыжиков выбрал лучшего вратаря первого круга РПЛ - это не Акинфеев
09:11 · Россия. Премьер-лига
Родолфо: «Марио Фернандес в первый день общается, на третий даже не здоровается»
09:06 · Россия. Премьер-лига
Бородюк объяснил, почему «Краснодар» лидирует в РПЛ
Все новости
Рекомендуем