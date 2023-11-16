Родолфо: «Марио Фернандес в первый день общается, на третий даже не здоровается»

Экс-игрок столичного «Локомотива» Родолфо поведал о незнании защитником петербургского «Зенита» Марио Фернандсом русского языка.

«Марио до сих пор не выучил язык? Он очень скромный человек. Я с ним играл в «Гремио». В первый день он с тобой общается, на второй - уже не так, а на третий даже не здоровается», - приводит слова Родолфо «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Марио Фернандес перешел в «Зенит» минувшим летом. До этого защитник долгое время выступал за московский ЦСКА.

В нынешнем сезоне чемпионата России защитник провел восемь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.