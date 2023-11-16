Бородюк объяснил, почему «Краснодар» лидирует в РПЛ

Российский специалист Александр Бородюк поделился мыслями о выступлении «Краснодара» в первом круге Российской премьер-лиги.

«Они изменили свою концепцию. Появился баланс как в обороне, так и в атаке. Поэтому после первого круга «Краснодар» закономерно занимает первое место», - передает слова Бородюка Metaratings.ru.

По итогам 15 туров чемпионата России краснодарский коллектив набрал 32 балла и занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на два очка. Тройку лидеров замыкают самарские «Крылья Советов».

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