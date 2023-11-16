Экс-игрок «Локомотива» Родолфо рассказал, что думает о Дзюбе

Бывший защитник московского «Локомотива» Родолфо высказался о нападающем «железнодорожников» Артёме Дзюбе.

«Хороший парень, веселый, уважал всех вокруг. Правда, временами у него проскакивали плохие слова. Каким-то он нас научил. На самом деле Дзюба - отличный человек и футболист», - передает слова бразильца «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в феврале 2023 года. Срок действующего контракта между 35-летним бомбардиром и столичным клубом рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 3,5 миллиона евро.