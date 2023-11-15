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Курочкина: «Меня называли бревном, а после работы с Григоряном я стала Буратино»

15 Ноября 2023 • 22:32 Комментировать

Легенда пермского футбола, форвард пермской «Звезды-2005» Олеся Курочкина этой осенью отметила своё сорокалетие. Лидер «звёздочек» высказалась об Александре Григоряне, который в своё время работал с титулованным женским футбольным клубом из Перми.

«В молодёжной сборной называли меня бревном. После я поработала с Григоряном, они признали, что я стала Буратино. То есть я стала более техничной. С ним мы оставались после тренировок, он давал задания. Думаю, я очень выросла при нём», - вспоминает Курочкина для «Матч ТВ».

Пермский этап карьеры Григоряна проходил с 2007 по 2009 годы. При нём «Звезда-2005» трижды стала чемпионом России, взяла Кубок России и стала финалистом Лиги чемпионов УЕФА среди женщин. С тех пор Григорян сменил 16 мест работы, последним была краснодарская «Кубань», которую он покинул этой осенью.

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Евро-Футбол.Ру,
Звезда-2005 Александр Григорян Олеся Курочкина ещё теги
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