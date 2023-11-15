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Боярский: «Зырянов не пропадёт после увольнения»

15 Ноября 2023 • 21:46 Комментировать

В среду одной из самых громких новостей российского футбола стало увольнение Константина Зырянова из новороссийского «Черноморца». И не сказать, что оно стало неожиданным, однако обсудить его решили многие эксперты. Среди них – известный актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский.

«Он не пропадет. Константин — разносторонняя личность. Тренерские навыки у него присутствуют. Тем более что он работал с лучшими тренерами Европы, багаж опыта у него огромен», - говорит Боярский для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Зырянов отдал «Зениту» семь лет игровой и восемь лет тренерской карьеры. «Черноморец» Константин возглавлял более года - с октября 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Зырянов Михаил Боярский
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