Петржела: «Сейчас Кержакова никто в Европе не возьмёт на работу»

Бывший главный тренер питерского «Зенита», чех Властимил Петржела рассказал, почему шансы Александра Кержакова найти себе новую работу тренером в Европе обречены на провал.

«Саша – молодой и перспективный тренер, но сейчас в Европе его никто не возьмет на работу. Дело в политике, а не в его профессиональных качествах», - говорит Петржела «РБ Спорту» и добавляет, что больше шансов найти новую работу у Кержакова будет тогда, когда поменяется ситуация в мире.

Напомним, что минувшим летом Кержаков возглавил сербский «Спартак», что базируется в городе Суботица, однако позавчера спустя несколько месяцев после назначения Александр был уволен.

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