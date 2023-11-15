​Тукманов не верит, что арабский клуб примет участие в Лиге чемпионов

Бывший президент Российского футбольного союза Александр Тукманов удивлен слухами о том, что клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» может принять участие в Лиге чемпионов.

По его словам, это исключено самим регламентом соревнования, и такой вариант предусматривает изменение регламента футбольного законодательства. Он считает, что тогда упереться может Азиатская футбольная конфедерация.

- Такого просто не может быть. Это исключено самим уставом УЕФА. В противном случае надо менять европейское футбольное законодательство, да и потом не факт, что Азиатская футбольная конфедерация согласится на это. Думаю, что это просто пустые разговоры, - цитирует слова Тукманова Rusfootball.info.