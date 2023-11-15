Глушенков – с отрывом лучший по ключевым передачам в первом круге РПЛ

Нападающий столичного «Локомотива» Максим Глушенков стал лучшим игроком первого круга РПЛ, если брать ключевые передачи. Как сообщает Рустат, таких у Максима набралось 17.

Глушенков на четыре пункта обогнал Жоау Батчи – у легионера «Краснодара» 13 ключевых передач. 12 передач у Квинси Промеса из столичного «Спартака», а 11 – у Клаудиньо из «Зенита».

Всего Глушенков набрал в личную статистику в первом круге три гола и четыре ассиста. Сыграл он в каждом из 15 матчей «Локомотива».

Ранее был назван игрок, который создал в первом круге Премьер-лиги больше всех голевых моментов.