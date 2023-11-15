​Агент высказался о будущем вратаря «Ростова» Медведева

Агент Андрей Талаев, который работает с голкипером «Ростова» Никитой Медведевым, дал комментарий насчёт будущего футболиста.

Действующий контракт 28-летнего Медведева с «Ростовом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

Талаев сказал, что Медведев тренируется и ждёт своего шанса в «Ростове». По словам агента, клуб ещё не делал предложения о новом контракте. При этом Талаев убеждён, что новое соглашение будет подписано.

Также Талаев ответил на вопрос, будет ли Медведев рассматривать другие варианты в зимнее трансферное окно.

«Нет, никакие другие варианты, кроме «Ростова», рассматривать не будем», - цитирует агента «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Никита Медведев играет только в Кубке России.