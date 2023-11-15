Легионер «Оренбурга» рассказал о зарплатах в чемпионате Боснии и Герцеговины

Защитник «Оренбурга» и по совместительству сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович рассказал об уровне зарплат в чемпионате этой небольшой балканской страны.

«В Боснии и Герцеговине старые стадионы, но сейчас союз дает деньги на смены полей, уровень растёт. Такая страна, такой чемпионат, не так много денег, как в России. Средняя зарплата там — примерно 5 тыс. евро», - говорит Гойкович для телеканала «Матч ТВ».

Гойкович является игроком «Оренбурга» с 2020 года, родной для Ренато город – боснийский город Тузла, в котором в рядах местной «Слободы» он и начинал знакомство с футболом. Помимо родного клуба успел поиграть за боснийские «Челик» и «Зриньски», хорватский клуб «Истра 1961», албанский «Партизани».

С 2023 года вызывается в национальную сборную Боснии и Герцеговины.