Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Легионер «Оренбурга» рассказал о зарплатах в чемпионате Боснии и Герцеговины

15 Ноября 2023 • 20:19 Комментировать

Защитник «Оренбурга» и по совместительству сборной Боснии и Герцеговины Ренато Гойкович рассказал об уровне зарплат в чемпионате этой небольшой балканской страны.

«В Боснии и Герцеговине старые стадионы, но сейчас союз дает деньги на смены полей, уровень растёт. Такая страна, такой чемпионат, не так много денег, как в России. Средняя зарплата там — примерно 5 тыс. евро», - говорит Гойкович для телеканала «Матч ТВ».

Гойкович является игроком «Оренбурга» с 2020 года, родной для Ренато город – боснийский город Тузла, в котором в рядах местной «Слободы» он и начинал знакомство с футболом. Помимо родного клуба успел поиграть за боснийские «Челик» и «Зриньски», хорватский клуб «Истра 1961», албанский «Партизани».

С 2023 года вызывается в национальную сборную Боснии и Герцеговины.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ренато Гойкович
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
21:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гаранин поблагодарил руководство «Черноморца» за доверие
21:46 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Зырянов не пропадёт после увольнения»
21:45 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Краснодар» может сохранить лидерство до зимней паузы»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Сейчас Кержакова никто в Европе не возьмёт на работу»
21:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тукманов назвал самую главную ошибку «Торпедо» в этом сезоне
21:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тукманов: «Возвращение Зырянова может дать «Торпедо» импульс»
21:17 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поставил оценку ЦСКА за первый круг РПЛ
21:11 · Россия. Премьер-лига
​Тукманов не верит, что арабский клуб примет участие в Лиге чемпионов
21:08 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что Аленичев слишком рано попал в «Спартак»
21:03 · Россия. Премьер-лига
Глушенков – с отрывом лучший по ключевым передачам в первом круге РПЛ
20:57 · Россия. Премьер-лига
​Агент высказался о будущем вратаря «Ростова» Медведева
20:38 · Россия. Премьер-лига
​Тренеры «Динамо» сыграли с болельщиками
20:35 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев: Мне нравится «разорванный» стиль «Динамо»
20:29 · Россия. Премьер-лига
Кормильцев: «Спартак» для меня — главное разочарование сезона»
20:29 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» провело встречу с фанатами
Все новости
Рекомендуем