Колыванов ответил, сколько стоит Сперцян

Слухи активно связывают атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна с европейскими клубами. Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов ответил на вопрос, за какую сумму «быки» могут продать своего воспитанника.

«Он сейчас стоит 30-50 миллионов евро. Но цену можно сказать и 100, а продать за 50, или назвать 50, а отдать за 25», - цитирует Колыванова Metaratings.

В сезоне 2023/2024 Эдуард Сперцян провёл 18 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт семь голов и три результативных паса на партнёров.

После первого круга «Краснодар» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России.