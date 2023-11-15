Игрок «Рубина» считает, что Слуцкий очень соскучился по тренерской работе

Молодой полузащитник «Рубина» Руслан Безруков полагает, что экс-наставник казанцев Леонид Слуцкий за год весьма соскучился по тренерской деятельности.

«Он уже скучает по тренерской деятельности, ждет благоприятный и интересный вариант. Бывших тренеров не бывает, как и бывших футболистов», - говорит Безруков для «РИА Новости», добавляя, что будет очень рад, если Слуцкий найдёт новый клуб.

Напомним, что Слуцкий покинул «Рубин» в конце прошлого календарного года. С тех пор Леонид никого не тренировал, а в СМИ чаще всего появлялся как главный герой разных интернет-шоу.