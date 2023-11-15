Вахания не исключил, что будет играть за сборную Грузии

Молодой игрок, правый защитник «Ростова» Илья Вахания не исключил, что в будущем может быть заигран за сборную Грузии на официальном уровне.

«Допускаю ли это? Не знаю. Но если поступит предложение – буду думать», - делится Илья с «РБ Спорт».

22-летний Вахания – воспитанник питерского «Зенита» и уроженец Санкт-Петербурга. С 2023 года молодой футболист с грузинскими корнями представляет «Ростов».

В текущем сезоне у Ильи в активе 15 матчей, в которых он дважды забивал и дважды оформлял ассист. Ранее Вахания сыграл за сборную России против олимпийской сборной Египта, матч прошёл 11 сентбяря.