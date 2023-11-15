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Гендиректор «Пари НН»: У нас много предложений по Севикяну, в том числе из Европы

15 Ноября 2023 • 19:36 Комментировать
Ростов
...
Пари НН
26.11 19:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов ответил на вопрос о возможном уходе нападающего команды Эдгара Севикяна.

Ранее появилась информация, что нижегородцы готовы расстаться со своим игроком за три-пять миллионов евро.

«Не проходит и недели, чтобы кто-то не обращался к нам по Эдгару. У нас есть много предложений. Речь в том числе и про европейские клубы», — заявил функционер «Спорт-Экспрессу».

По данным СМИ, в услугах Севикяна заинтересованы «Краснодар», ЦСКА, а также французский «Нант».

В текущей кампании 22-летний футболист появился на поле в 15 матчах РПЛ, в которых забил четыре мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Эдгар Севикян Пари НН Давид Мелик-Гусейнов ещё теги

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