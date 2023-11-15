​Булыкин включил «Спартак» в число команд, которые разочаровали

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал главные разочарования первого круга чемпионата России.

«Главные разочарования первого круга - «Спартак» и «Сочи». «Спартак» должен был за чемпионство биться, а получается наоборот», - цитирует Булыкина «РБ Спорт».

После пятнадцати сыгранных туров «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на семь очков. Что касается «Сочи», то команда располагается на последней строчке.

В 2023 году в Российской премьер-лиге пройдёт ещё три тура. На текущий момент лидером является «Краснодар».