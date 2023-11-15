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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой выделил лучших тренеров РПЛ

15 Ноября 2023 • 19:16 Комментировать
Крылья Советов
...
Локомотив Москва
25.11 13:00

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о лучших тренерах чемпионата России по итогам первого круга.

«Если расставлять по местам, первое — Ивич. Второе — однозначно за Ташуевым. Третье отдал бы Осинькину за работу в «Крыльях Советов», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После 15 туров на вершине турнирной таблице Российской премьер-лиги находится «Краснодар», имея в своей копилке 32 очка. На второй позиции с 30 очками располагается «Зенит», а далее идут «Динамо», «Крылья Советов» и ЦСКА, у которых в активе по 25 баллов.

Второй круг чемпионата России начнется 25 ноября матчем между «Крыльями Советов» и «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Факел Краснодар Александр Мостовой Сергей Ташуев Игорь Осинькин Владимир Ивич ещё теги

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