Игрок атаки «Пари НН», 22-летний Эдгар Севикян может продолжить карьеру во французской Лиге 1, делится инсайдер Иван Карпов.

Так, французский «Нант» обратил пристальное внимание на молодого футболиста. По информации Карпова, клуб уже сделал запрос в «Пари НН» и получил ответ, что расстаться с футболистом «горожане» готовы за 3,5 млн евро. Но многое в будущем трансфере будет зависеть от того, как сыграет Севикян за свою национальную сборную – команде Армении предстоит встретиться через несколько дней с командами Уэльса и Хорватии в рамках отбора на Евро-2024.

Всего в этом сезоне Эдгар забил семь голов на клубном уровне в РПЛ и Кубке России.