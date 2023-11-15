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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Думаю, Ромащенко в «Ахмате» дадут время до зимы» эксклюзив

15 Ноября 2023 • 19:10 Комментировать

Президент махачкалинского «Легиона», бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил борьбу за выживание и выступление «Ахмата» в первом круге РПЛ.

- В нынешнем чемпионате нет явного аутсайдера, про которого сейчас можно сказать, что он вылетит. Потерять прописку в Премьер-лиге могут любые команды, находящиеся на данный момент на отрезке с последнего места и до 11-12-го.

Явным разочарованием первого круга лично для меня стало выступление «Ахмата». Я не ожидал, что команда с таким подбором игроков будет идти на одном из нижних мест таблицы. Скорее всего, как всегда и было, ответственность за результаты лежит на главном тренере команды. Если поначалу с приходом Ромащенко «Ахмат» ещё показывал неплохие результаты, то в последних играх мы видели, что команда находится не в лучших физических кондициях и не в лучшем психологическом состоянии. «Ахмат» по ходу ряда последних матчей выигрывал 1:0, а в итоге проигрывал их 1:2. Это говорит о том, что команда оказалась явно не готова к чемпионату.

Но у Ромащенко ещё есть возможность исправить ситуацию. Я думаю, до зимы ему дадут время. А если ничего не изменится, тогда вполне вероятны кадровые изменения на тренерском мостике «Ахмата».

По итогам 15 туров чемпионата России «Ахмат» располагается на 15-м месте с 12 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ Ахмат ещё теги
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