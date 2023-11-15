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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин перечислил лучших нападающих РПЛ

15 Ноября 2023 • 19:08 Комментировать
Зенит
...
Сочи
25.11 15:15

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос о лучших форвардах РПЛ на данный момент.

«Очень хорошую форму держит Ваня Сергеев, Кордоба, Кассьерра. Эти форварды практически сейчас на одном уровне. Можно еще добавить Тюкавина, но ему не хватает стабильности», — цитирует Алдонина Metaratings.

После 15 туров на первой позиции в списке лучших голеадоров чемпионата России числится нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, который забил 12 мячей.

Напомним, лидером РПЛ является «Краснодар», имея в своей копилке 32 зачетных балла.

Старт второго круга национального чемпионата запланирован на 25 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Евгений Алдонин Джон Кордоба Иван Сергеев Константин Тюкавин Матео Кассьерра ещё теги

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