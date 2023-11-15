Алдонин перечислил лучших нападающих РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос о лучших форвардах РПЛ на данный момент.

«Очень хорошую форму держит Ваня Сергеев, Кордоба, Кассьерра. Эти форварды практически сейчас на одном уровне. Можно еще добавить Тюкавина, но ему не хватает стабильности», — цитирует Алдонина Metaratings.

После 15 туров на первой позиции в списке лучших голеадоров чемпионата России числится нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, который забил 12 мячей.

Напомним, лидером РПЛ является «Краснодар», имея в своей копилке 32 зачетных балла.

Старт второго круга национального чемпионата запланирован на 25 ноября.