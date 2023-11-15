Лоськов возглавит вторую команду «Локомотива»

В «Локомотиве» возрождают вторую команду клуба – «Казанку». Тренером этой команды станет Дмитрий Лоськов. Соответствующей информацией располагает «РБ Спорт».

Отмечается, что войти в тренерский штаб Лоськова во второй команде «Локомотива» может Олег Пашинин.

«Казанка» в следующем будет выступать во Второй лиге, то есть в третьем по рангу российском футбольном дивизионе.

Дмитрию Лоськову 49 лет, он является легендой «Локомотива». В настоящий момент Лоськов входит в тренерский штаб Михаила Галактионова в первой команде.

После первого круга чемпионата России «Локомотив» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.