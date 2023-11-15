Калинин: «Игроки «Факела» пока не дотягивают до уровня сборной»

Воронежский «Факел» можно назвать одной из главных сенсаций первого круга РПЛ. После провального начала сезона под руководством Вадима Евсеева команду «подобрал» уволенный из «Ахмата» Сергей Ташуев и при нём воронежцы не проигрывают уже с конца сентября.

Защитник «огнеопасных» Игорь Калинин рассказал, почему в сборную России не вызвали ни одного игрока «Факела».

«Хорошо знаю Валерия Георгиевича [Карпина], он всегда вызывает сильнейших, значит, на данный момент мы не проходим. Ничего страшного, продолжаем работать», - говорит Калинин телеканалу «Матч ТВ».

«Факел» после первого круга РПЛ идёт на 10 месте турнирной таблицы с 19 баллами.