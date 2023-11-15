​Булыкин оценил перспективы «Локомотива»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы команды в текущем чемпионате России.
Как известно, после первого круга «Локомотив» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. При этом от третьего «Динамо» команда Михаила Галактионова отстаёт всего лишь на один зачётный балл.
«Мне кажется, «Локомотив» ещё наберёт ход, потому что будет зимняя пауза, и это отличная возможность привести футболистов к оптимальному состоянию», - сказал Булыкин, отмечая, что команде не хватает стабильности и везения.
Булыкин считает, что на финише сезона «Локомотив» будет вести борьбу за медали чемпионата России.
«Я прогнозирую, что «Локомотив» до последнего будет бороться за медальную тройку в этом сезоне», - цитирует Булыкина Metaratings.
Ближайший матч «Локомотив» проведёт 25 ноября – против «Крыльев Советов».
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