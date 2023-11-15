​Булыкин оценил перспективы «Локомотива»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы команды в текущем чемпионате России.

Как известно, после первого круга «Локомотив» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. При этом от третьего «Динамо» команда Михаила Галактионова отстаёт всего лишь на один зачётный балл.

«Мне кажется, «Локомотив» ещё наберёт ход, потому что будет зимняя пауза, и это отличная возможность привести футболистов к оптимальному состоянию», - сказал Булыкин, отмечая, что команде не хватает стабильности и везения.

Булыкин считает, что на финише сезона «Локомотив» будет вести борьбу за медали чемпионата России.

«Я прогнозирую, что «Локомотив» до последнего будет бороться за медальную тройку в этом сезоне», - цитирует Булыкина Metaratings.

Ближайший матч «Локомотив» проведёт 25 ноября – против «Крыльев Советов».