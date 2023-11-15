Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев раскрыл тайну о договорённости с ЦСКА

15 Ноября 2023 • 18:25 Комментировать

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сказал, что для него важно выполнять контракт профессионально. По словам опытного футболиста, подписывать контракт, чтобы просто получать деньги – это не про него.

«Могу такую маленькую тайну открыть: мы, когда подписывали контракт, предыдущий и этот, когда общались с Романом Юрьевичем [Бабаевым], я говорил: «Роман Юрьевич, год-два я могу сыграть достаточно хорошо, но если буду понимать, что год отыграл, а второй у меня что-то будет не получатся, - пожалуйста, я откажусь от денег, от контракта», - цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

37-летний Акинфеев добавил, что он является адекватным человеком, и он поймёт, когда придёт время остановиться.

Игорь Акинфеев проводит в ЦСКА всю свою карьеру. В составе московских «армейцев» вратарь дебютировал больше 20 лет назад – в марте 2003 года.

После первого круга ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в кармане. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Динамо» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Роман Бабаев ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
18:40 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: Мне нравится, что строит Личка в «Динамо»
18:38 · Россия. Премьер-лига
​Гинер высказался о будущем Акинфеева
18:31 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин оценил перспективы «Локомотива»
18:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» поделились новостями с глобальной реконструкции домашней арены
18:19 · Россия. Премьер-лига
Рахимов установил необычный личный рекорд
18:17 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» повесил ценник на Севикяна — на игрока претендуют два топ-клуба РПЛ слухи
18:14 · Россия. Премьер-лига
Уткин – лидер первого круга РПЛ по созданным голевым моментам
18:10 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал лучших игроков ЦСКА
18:09 · Россия. Премьер-лига
Ещё четыре игрока «Оренбурга» вызваны в национальные сборные
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев: «Я получаю максимум удовольствия от того, что просто нахожусь в команде»
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - лидеры первого круга РПЛ по реализации голевых моментов
17:42 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян – лучший в первом круге РПЛ по дистанции на спринтах
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Алдонин оценил выступления «Краснодара»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Назван лидер первого круга РПЛ по голам со стандартов
17:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Карпов: «Зимой «Черноморец» ждёт глобальная перестройка»
Все новости
Рекомендуем