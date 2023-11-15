Акинфеев раскрыл тайну о договорённости с ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сказал, что для него важно выполнять контракт профессионально. По словам опытного футболиста, подписывать контракт, чтобы просто получать деньги – это не про него.

«Могу такую маленькую тайну открыть: мы, когда подписывали контракт, предыдущий и этот, когда общались с Романом Юрьевичем [Бабаевым], я говорил: «Роман Юрьевич, год-два я могу сыграть достаточно хорошо, но если буду понимать, что год отыграл, а второй у меня что-то будет не получатся, - пожалуйста, я откажусь от денег, от контракта», - цитирует Акинфеева «Спорт-Экспресс».

37-летний Акинфеев добавил, что он является адекватным человеком, и он поймёт, когда придёт время остановиться.

Игорь Акинфеев проводит в ЦСКА всю свою карьеру. В составе московских «армейцев» вратарь дебютировал больше 20 лет назад – в марте 2003 года.

После первого круга ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в кармане. Ближайший матч команда Владимира Федотова проведёт в субботу, 25 ноября, - против «Динамо» на своём поле.