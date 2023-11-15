Рахимов установил необычный личный рекорд

Опытный тренер Рашид Рахимов в 15 туре РПЛ установил необычный личный рекорд, делится «Цифроскоп».

Так, «Рубин» под руководством специалиста открывает счёт в четырёх гостевых матчах подряд в рамках чемпионата России. До этого команды Рашида Маматкуловича не открывали счёт в стольких выездных играх подряд. А тренировал Рахимов в своей карьере, напомним, «Амкар», «Локомотив», «Терек» (ныне «Ахмат») и «Уфу». «Рубин» Рахимов возглавляет с весны 2023 года.

В этих же четырёх гостевых матчах «Рубин» под руководством Рахимова одержал четыре «сухие» победы. Это также рекорд для Рахимова в рамках чемпионатов России.

Напомним, что прямо сейчас «Рубин» Рахимова вырвался в первую восьмёрку РПЛ благодаря пятиматчевой серии без поражений и пропущенных мячей.