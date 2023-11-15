«Пари НН» повесил ценник на Севикяна — на игрока претендуют два топ-клуба РПЛ

Стало известно, за какую сумму «Пари НН» готов отпустить своего лидера Эдгара Севикяна.

Как утверждает известный сервис Legalbet, нижегородцы намерены заработать на трансфере 22-летнего вингера от трех по пяти миллионов евро.

По данным источника, в услугах Севикяна заинтересованы ЦСКА и «Краснодар».

В текущем сезоне футболист появился на поле в 21 матче во всех турнирах и семь раз смог отправить мяч в ворота своих соперников.

Действующее трудовое соглашение Севикяна с «Пари НН» рассчитано до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 900 тысяч евро.