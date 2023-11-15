Уткин – лидер первого круга РПЛ по созданным голевым моментам

Рустат продолжает подводить итоги первого круга РПЛ. На очереди – рейтинг игроков, которые создали с 1 по 15-й тур больше всех голевых моментов.

Первое место – у полузащитника «Ростова» Даниила Уткина. Футболист организовал для своих партнёров аж 22 голевых момента. Но ненамного отстал его преследователь – Квинси Промес из «Спартака». В активе нидерландца – 21 голевой момент. Кстати, провёл Промес на 219 минут больше, чем Уткин.

Третье место занял легионер атаки «Краснодара» Жоау Батчи – 20 созданных моментов. Замыкают пятёрку игроки «Локомотива» Максим Глушенков и Антон Миранчук – по 19 и 18 голевых моментов соответственно.

Ранее в Рустате назвали, какой клуб имеет наилучший процент реализации голевых моментов, а какой - наихудший.