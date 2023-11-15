Ещё четыре игрока «Оренбурга» вызваны в национальные сборные

В «Оренбурге» сообщили, что ещё четыре игрока вызваны на ноябрьский сбор своих национальных команд.

Так, белорусы Кирилл Капленко и Кирилл Печенин вызваны в национальную сборную Беларуси. Команду ожидают «полутоварищеские» встречи квалификации на Евро-2024 против сборных Андорры и Косова.

Джимми Марин вызван поможет сборной Коста-Рики. Костариканцев ждёт двухматчевое противостояние с командой Панамы. А молодой турок Эмирджан Гюрлюк вызван в молодежную сборную Турции.

Ранее сообщалось, что Арсен Адамов отправился на сбор национальной команды России, а Ренато Гойкович и Иван Башич помогут сборной Боснии и Герцеговины.