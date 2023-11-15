Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ещё четыре игрока «Оренбурга» вызваны в национальные сборные

15 Ноября 2023 • 18:09 Комментировать

В «Оренбурге» сообщили, что ещё четыре игрока вызваны на ноябрьский сбор своих национальных команд.

Так, белорусы Кирилл Капленко и Кирилл Печенин вызваны в национальную сборную Беларуси. Команду ожидают «полутоварищеские» встречи квалификации на Евро-2024 против сборных Андорры и Косова.

Джимми Марин вызван поможет сборной Коста-Рики. Костариканцев ждёт двухматчевое противостояние с командой Панамы. А молодой турок Эмирджан Гюрлюк вызван в молодежную сборную Турции.

Ранее сообщалось, что Арсен Адамов отправился на сбор национальной команды России, а Ренато Гойкович и Иван Башич помогут сборной Боснии и Герцеговины.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Кирилл Капленко Джимми Марин Эмирджан Гюрлюк Кирилл Печенин ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Ноября
18:40 · Россия. Премьер-лига
Кобелев: Мне нравится, что строит Личка в «Динамо»
18:38 · Россия. Премьер-лига
​Гинер высказался о будущем Акинфеева
18:31 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин оценил перспективы «Локомотива»
18:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» поделились новостями с глобальной реконструкции домашней арены
18:19 · Россия. Премьер-лига
Рахимов установил необычный личный рекорд
18:17 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» повесил ценник на Севикяна — на игрока претендуют два топ-клуба РПЛ слухи
18:14 · Россия. Премьер-лига
Уткин – лидер первого круга РПЛ по созданным голевым моментам
18:10 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал лучших игроков ЦСКА
18:09 · Россия. Премьер-лига
Ещё четыре игрока «Оренбурга» вызваны в национальные сборные
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев: «Я получаю максимум удовольствия от того, что просто нахожусь в команде»
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - лидеры первого круга РПЛ по реализации голевых моментов
17:42 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян – лучший в первом круге РПЛ по дистанции на спринтах
17:40 · Россия. Премьер-лига
​Алдонин оценил выступления «Краснодара»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Назван лидер первого круга РПЛ по голам со стандартов
17:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Карпов: «Зимой «Черноморец» ждёт глобальная перестройка»
Все новости
Рекомендуем