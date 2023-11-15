«Крылья Советов» - лидеры первого круга РПЛ по реализации голевых моментов

Самарские «Крылья Советов» признаны статистикой лидером первого круга РПЛ по проценту реализации голевых моментов.

Как сообщает Рустат, самарский клуб имеет 37-процентную реализацию – игроки «Крыльев» реализовали успешно 31 голевой момент из 89. Второе место по этому показателю делят ЦСКА и «Зенит» - у обоих клубов 32-процентная реализация при 85 и 95 голевых моментах соответственно. Третье место – у «Пари НН» и «Ростова» - 25-процентная реализация голевых моментов при 56 и 93 голевых моментах.

Лишь 18% своих голевых моментов реализовали игроки «Оренбурга». Всего у уральцев за первый круг 90 голевых моментов и это седьмой показатель в лиге.